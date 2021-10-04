Gantz, yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail hedeflerine yönelik bir başka saldırısı Kıbrıs'ta (GKRY) engellendi." ifadelerini kullandı.

İran'ın, İsrail'e olduğu kadar küresel ve bölgesel bir tehdit olmaya devam ettiğini öne süren Gantz, "Vatandaşlarımızı her yerde ve her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gantz, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

"İsrailli iş adamları hedefte" açıklaması

İsrail hükümeti de daha önce, "İran'ın, GKRY'de bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini" iddia etmişti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş adamlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verilmişti.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberlerin aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.