İran'da yolcu uçağı pistten çıktı
Haber Giriş:
İran'da Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktı.
İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı" dedi.
Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: iran yolcu uçağı kazaSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:10