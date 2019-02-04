İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Tahran'ın merkezindeki Uzay Taşımacılığı Sistemleri Enstitüsü'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını açıkladı.

Cehromi, "Yangın nedeniyle üç iş arkadaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Yangının binada görevli personelin devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldıkları sırada çıktığını belirten Cehromi, bu nedenle kimsenin durumu fark edemediğini söyledi.

İranlı Bakan, yangının ne zaman çıktığı ve yaşamını yitirenlerin isimleriyle ilgili bilgi vermedi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Uzay Araştırma Merkezi'nin çalışmaları, Washington'un tepkisine neden olmuştu. Tahran'ın uydu faaliyetlerini balistik füze programının parçası olarak değerlendiren ABD yönetimi, İran'a uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

İran, 15 Ocak'ta "Peyam" (Mesaj) adlı yerli üretim uyduyu uzaya fırlatmış ancak yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Cehromi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, sivil amaçlı yeni bir yerli üretim uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA