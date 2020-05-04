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İran'da son 24 saatte 74 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak, 6 bin 277'ye yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 13:12
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