Dünya
İran'da şeytana taptığı öne sürülen 135 kişi gözaltına alındı12 Aralık 2019 Perşembe 14:59 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 15:08
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Demavend ilçesinde Başsavcı İbrahim Besabi, şeytana taptığı öne sürülen 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
[Fotoğraf: AP]
Tasnim Haber Ajansına konuşan Besabi, "Demavend'de üzerinde şeytana tapanlara mahsus sembollerin bulunduğu erkek ve kadınlardan oluşan 135 kişilik grup gözaltına alındı." dedi.
Gözaltına alınanlardan 7'sinin tutuklandığını, diğerlerinin ise şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını dile getiren Besabi, söz konusu kişilerle birlikte "dövme malzemesi, bıçak ve çeşitli hapların" ele geçirildiğini sözlerine ekledi.
Elborz eyaleti polisi de ekim ayında, Kereç kentinde şeytana tapanlara ait nesneleri satan 5 kişilik bir şebekenin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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