İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağı Şiraz Hava Üssü'nden havalandığı sırada meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilotlar kazadan kurtuldu.