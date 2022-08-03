Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da savaş uçağı düştü
[Fotograf: TRT Haber]
İran’ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz şehrindeki Şiraz Hava Üssü'nden havalanan SU- 22 tipi savaş uçağın teknik arıza nedeniyle düştü.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağı Şiraz Hava Üssü'nden havalandığı sırada meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.
Fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilotlar kazadan kurtuldu.
Etiketler: İran Uçak Kazası
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