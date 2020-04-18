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İran'da ölü sayısı 5 bini vaka sayısı 80 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısı 5 bin 31'e yükseldi.
Ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 868'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 249 bin 717'e yükseldi. 154 bin 271 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı iranSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:42
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