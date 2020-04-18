İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısı 5 bin 31'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 868'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 249 bin 717'e yükseldi. 154 bin 271 kişi ise hayatını kaybetti.