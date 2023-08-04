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Dünya
AA 04.08.2023 06:32

İran’da Merivan ormanlarında çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Hava sıcaklığı yüksek derecelerde seyreden İran’da, Merivan ormanlarının üç bölgesinde çıkan yangınlardan biri kontrol altına alınırken diğer ikisinde söndürme çalışmaları devam ediyor.

İran’da Merivan ormanlarında çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Kürdistan Eyaleti Doğal Kaynaklar Genel Müdürü Behzad Şerifipur, yaptığı açıklamada, perşembe günü sabah saatlerinde eyaletin Merivan kentine bağlı Derrehveran, Asneve ve Gomareh Leng köylerinin yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktığını kaydetti.

Gomareh Leng’deki yangının kontrol altına alındığını aktaran Şerifipur, Derrehveran ve Asneve'deki yangınların devam ettiğini belirtti.

Şerifipur, yangından etkilenen bölgenin bir kısmının sınıra yakın olması ve bölgede mayın bulunma olasılığına karşı yangına havadan müdahale edildiğini ifade etti.

Şerifipur, yangının insan faktörü kaynaklı olduğunu bildirdi.

Diğer yandan Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinin Doğal Kaynaklar Genel Müdürü Said Cavidbaht, yaptığı açıklamada, Geçsaran ilçesindeki Narek Dağı mera ve ormanlık alanında 1 Ağustos'ta çıkan yangının 72 saat sonra kontrol altına alındığını kaydetti.

Yangını söndürme çalışması yürütenlerden 2 kişinin yaralandığını ifade eden Cavidbaht, çok sayıda ekibin, kontrol altına alınan yangının tekrar büyümesi ihtimaline karşı gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Yangından ne kadar alanın etkilendiğine ilişkin açıklamada bulunulmadı.

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İran Orman Yangını
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