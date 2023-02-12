5 Şubat’ta ifade vermek için gittiği başkent Tahran'daki Evin Savcılığı'nda tutuklanan “Hem Mihen" gazetesi muhabiri Elnaz Muhammedi, bugün kefaletle bırakıldı.

Muhammedi'nin tutuklanma gerekçesi hakkında bilgi verilmezken, tutuklanması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Kadın gazetecinin kendisi gibi gazeteci olan kız kardeşi Elahe Muhammedi de geçen yıl eylül ayında ölümü ülkede kitlesel gösterilere yol açan Mahsa Emini'nin cenaze törenini haberleştirmek için Sakkız kentine gitmiş, sonrasında ise tutuklanmıştı.

Elnaz'ın kız kardeşi Elahe Muhammedi'nin kocası Said Parsayi 9 Şubat’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elnaz Muhammedi'nin bugün serbest bırakılması gerekiyordu ama bırakılmadı. Pazar günü ailesine kavuşacağını umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Gazeteciler Sendikası, 11 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Mahsa Emini gösterileriyle ilgili oldukları gerekçesiyle yaklaşık 70 gazetecinin gözaltına alındığını, bir kısmının serbest bırakılmasının ardından gözaltındaki gazeteci sayısının 28 olduğunu duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun hayatını kaybettiğini aktarmıştı.