İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ile başlayan protestolar devam ediyor.

Amini'nin ölümünün 40'ıncı günü için sosyal medyada yapılan geniş katılımlı gösteri çağrılarının ardından, ülke genelinde protestolar düzenlendi.

Başkent Tahran'da yönetim karşıtı slogan atan yüzlerce gösterici, kentin en büyük meydanına yürüdü.

Motosikletli polislerin sürekli müdahalede bulunduğu göstericiler ara sokaklara dağılıp tekrar ana caddelerde buluştu.

Polis protestoyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ile emniyet güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Amini'nin 17 Eylül'de doğum yeri Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürüyor.