Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin geçen hafta koronavirüste 2'nci dalgayı yaşadıklarını, 25 milyon kişinin salgına yakalandığını, 35 milyon kişinin daha risk altında olduğunu açıklamasının ardından gözler alınacak önlemlere çevrildi.

Koronavirüsle Mücadele Kurulu, vakaları azaltmak amacıyla salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konferans, seminer ve her türlü toplantıyı yasakladı.

Tahran Valiliği ise okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, kapalı havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik salonları, camiler, spor salonları, yatılı okullar, kahvehaneler ve eğlence merkezlerinin 1 hafta kapalı tutulması kararını cumartesi günü hayata geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Cuma namazları yalnızca 'beyaz bölgeler'de kılınıyor

Yasakların uygulanmaya başlamasının ardından başkentteki sinema ve tiyatro salonlarının talimatlar doğrultusunda kapalı olduğu görülürken restoran, kafe ve çay bahçeleri ise hizmet vermeye devam ediyor. Cuma namazları ise vakaların çok düşük olduğu "beyaz bölgeler" dışında halihazırda kılınmıyor.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından alınan kararın ciddi bir şekilde uygulanacağını ifade etti. Bunun ardından ülke genelinde 17 Temmuz'a kadar 50 bin 238 denetim yapıldığı ve talimatlara uymayan 8 bin 146 iş yerinin kapandığı belirtildi. Başkent Tahran'da ise denetlenen bin 265 iş yerinden 481'inin kapatıldığı açıklandı.

Ülke genelinde 5 Temmuz'da kapalı alanlarda ve devlet dairelerinde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle de iş yerlerinin girişinde "maskesiz girilmez" uyarı yazıları yer alıyor. Alışveriş merkezleri ve süpermarketlerde de maske takmayanlar içeri alınmıyor. Kentin meydanlarında ve metroların girişinde direkt üreticiden tek kullanımlık maske satılmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Başkent Tahran'da toplu taşımalardaki ve trafikteki yoğunluğu azaltmak için bisiklet kullanımı teşvik ediliyor. Tahran Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla kentin merkezi noktalarına bisiklet durakları kurdu.

İran'da şu ana kadar toplamda 276 bin 202 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Bunlardan 240 bin 87 kişi iyileşirken, durumu ağır olan 3 bin 583 kişi de hastanelerde tedavi altında.

Salgın nedeniyle 14 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İran'da, yapılan toplam test sayısı ise 2 milyon 175 bin 217 olarak açıklandı.