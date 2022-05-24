İran devlet televizyonuna göre, Tahran dahil olmak üzere ülke genelinde birçok şehir, batıdan gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarından kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin açılama yapan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Tahran Eyaleti Hava Kirliliği Acil Durum Komitesinin kararına göre, devlet kurumları, okullar ve üniversiteler yarın tatil edildi." dedi.

"Hava kirliliğinin 493 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrediyor"

Mansuri, Tahran'daki bankaların ise tatil edilmediğini asgari personelle hizmet vereceğini söyledi.

Tahran Şehir Konseyi Sağlık, Çevre ve Kentsel Hizmetler Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi de Tahran'ın bazı bölgelerinde hava kirliliğinin 493 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Elburz'da devlet kurumları, okullar ve üniversiteler tatil edilirken Kazvin, Huzistan ve Kum kentlerinde de tüm eğitim kademelerine bağlı kurumların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

Tahran hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle eğitim kurumları sık sık tatil ediliyor.