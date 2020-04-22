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İran'da eğitim uçağı düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'da özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Selmanşehr kentinde özel bir eğitim uçağı yerel saatle 13.00'te Selmanşehr kırsalında düştü.
Uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: uçak kazası iran eğitim uçağıSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 22:40
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