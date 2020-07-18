İran'da COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni bir kurala imza atıldı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari, ülke genelinde her türlü toplantının yasaklandığıyla ilgili genelgenin tüm valiliklere gönderildiğini belirtti.

Zülfikari, yasakların tüm ülke için geçerli olduğunu ve zorunlu toplantıların elektronik ortamda yapılabileceğini aktardı.