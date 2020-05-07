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İran'da 68 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 486'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 103 bin 135 olduğunu bildirdi.
Virüse yakalananlardan 2 bin 728'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 744 olduğunu belirtti.
Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 544 bin 702 kişiye COVID-19 testi yapıldığını kaydetti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 13:31
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