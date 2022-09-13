Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 08:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın Afganistan sınırındaki Güney Horasan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes'in Aşkabat ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 04.07'de kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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