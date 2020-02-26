Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye sınırında bulunan İran'ın Hoy kenti 4,2 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Saat 01.28'de oluşan deprem yerin 7,6 kilometre altında gerçekleşti.