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İran'da 4,2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye sınırında bulunan İran'ın Hoy kenti 4,2 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
Saat 01.28'de oluşan deprem yerin 7,6 kilometre altında gerçekleşti.
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