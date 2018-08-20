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İran’da 120 kişi yolsuzluk nedeniyle tutuklandı

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, 120 şüphelinin yolsuzluk nedeniyle tutuklandığını 30 iddianamenin de mahkemeye gönderileceğini açıkladı.

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İranda 120 kişi yolsuzluk nedeniyle tutuklandı

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında yolsuzluk davalarının hızlıca çözüme kavuşması için 4 özel mahkemenin kurulduğunu ve önceliklerinin büyük "yolsuzluk dosyaları" olduğunu belirtti.

Yargı erkinin tüm olanaklarıyla dava dosyalarını neticeye ulaştırmak için seferber olduğuna dikkati çeken Laricani, yargılamaların süratle yapılacağını kaydetti.

Kendilerine yönelik basın ve farklı kesimlerden yapılan eleştirilere ilişkin de Laricani, "Bırakın yargı erki imkanları çerçevesinde adil yargılamasını yapsın. Yolsuzluk yapanlar elbette en ağır cezaya çarptırılmalıdır, bizim işimiz de bu. Fakat şüphe ve itham ile kimseye zulmedemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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