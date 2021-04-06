Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'İran'a ait gemi Kızıldeniz'de saldırıya uğradı' iddiası
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İran Devrim Muhafızları'na ait bir geminin Kızıldeniz’de saldırıya uğradığı iddia edildi.
Reuters haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızlarına ait gemiye Kızıldeniz'de Eritre açıklarında saldırı düzenlendi.
Saldırıya dair İran resmi makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.
İran'ın Yarı resmi Tesnim haber ajansı ise saldırının gemi gövdesine yapıştırılan bir mayın ile gerçekleştirildiğini duyurdu.
Geçen ayki saldırı 'terör saldırısı' olarak açıklandı
Geçtiğimiz ay yine İran'a ait bir konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı düzenlenmişti.
İranlı yetkililerden olaya dair "terör saldırısı" açıklaması gelmişti.
Etiketler: İran
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