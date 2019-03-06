İran ve Fransa medyasına yansıyan bilgilere göre, iki ülke hükümeti haziranda Paris'te düzenlenen İran rejimi karşıtı muhaliflerin toplantısına bombalı saldırı iddialarının ardından gerilen ilişkileri onarma yoluna gitti.

İki ülkenin bu kapsamda eylülden bu yana askıya alınan karşılıklı büyükelçi atamalarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Fransız hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce İslamabad Büyükelçisi olarak görev yapan Philippe Thiebaud'nun Tahran Büyükelçisi olarak atandığı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir diplomat, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin de İran'ın Paris Büyükelçisi olarak atandığını söyledi.

Kasımi dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü Bakanlık sözcülüğünden ayrılacağını duyurmuştu.

Bombalı saldırı girişimi

İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından geçen yıl 30 Haziran'da Paris'te düzenlenen etkinliğe karşı saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle aralarında bir diplomatın da olduğu 3 İranlı, Belçika ve Almanya’da gözaltına alınmıştı.

Bombalı saldırı girişiminin arkasında İran İstihbarat Bakanlığının olduğunu iddia eden Fransa, olayla ilgili olduğu söylenen İranlı bir diplomatı da sınır dışı etmişti. Tahran yönetimi ise olayı, İran ve Avrupa arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik "komplo" olarak nitelemişti.

Daha sonra eylülde Tahran'a büyükelçi atamasının askıya alındığını duyuran Fransa'ya karşı İran da Paris'teki büyükelçisini çekmişti.

Kaynak: AA