Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, ABD ile Suriye'deki İran destekli güçler arasındaki çatışmalara dair açıklama yaptı.

ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının hukuk dışı olduğunu söyleyen Hüsrevi, "ABD, Suriye'nin bir kısmındaki yasa dışı işgalinin sonuçlarından kaçınmaya çalışıyor. Bu ülkenin ordusu İran'a karşı doğru olmayan suçlamalarda bulunuyor." dedi.

Hüsrevi, "Suriye'de DEAŞ ve terörle mücadele amacıyla bu ülkenin hükümetinin talebiyle kurulan üslere saldırmak için herhangi bir bahaneye derhal karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için son günlerde faaliyetlerini artırdığını" öne süren Hüsrevi, "ABD'nin DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta siyasi hedefler peşinde koşmak için bir vekil araç olarak yaratma ve desteklemedeki rolü herkes için açıktır. Son iki gün içinde Amerikan helikopterleri, Suriye'deki istikrarsızlığı artırmak amacıyla birkaç uçuş gerçekleştirerek DEAŞ teröristlerini bu ülke toprakları üzerinde (başka bölgelere) hareket ettirdi." diye konuştu.