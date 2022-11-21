Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Cevanrud kentindeki Mahsa Amini protestoları sırasında emniyet güçleri göstericilerin üzerine ateş açtı.

Görüntülerde onlarca kişinin vurulduğu görülüyor. Sosyal medya paylaşımlarında da polis kurşunuyla çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

Olayla ilgili resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.

Son günlerde yine ülkenin batısında Kürtlerin çoğunlukta olduğu Mahabad ve Piranşehr gibi kentlerde düzenlenen rejim karşıtı gösterilere emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın Kürt bölgesindeki Sünni alimler dün yayımladıkları bildiride, emniyet güçlerine gösterilerde halka karşı silah kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.