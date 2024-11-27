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Dünya
AA 27.11.2024 12:10

İran: Nükleer faaliyetimiz şeffaf ve barışçıldır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin şeffaf ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde gerçekleştiğini söyledi.

İran: Nükleer faaliyetimiz şeffaf ve barışçıldır
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İslami, "İran'ın nükleer programı ve rotası bellidir. Şeffaf ve barışçıldır. Tüm faaliyetlerimiz, UAEA denetimi altında ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındadır" dedi.

Uranyum zenginleştirme seviyesinin program kapsamında maksimum yüzde 60 olarak belirlendiğini dile getiren İslami, "Farklı hedeflere göre farklı zenginleştirme oranlarımız bulunmaktadır. Önemli olan, verimliliği artırabilmemizdir. Yüksek ayırma kapasitesine sahip, daha verimli ve ekonomik olabilecek gelişmiş makineleri planlarımız arasına aldık" şeklinde konuştu.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da Cenevre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

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