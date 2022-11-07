Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Norveç’in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Norveç Parlamento Başkanı Masud Gharahkhani'nin İran’a yönelik açıklamalarına tepki olarak Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Norveç Parlamento Başkanı Gharahkhani’nin İran’a yönelik açıklamaları “kabul edilemez” olarak nitelendirilirken ülkenin Tahran Büyükelçisi Sigvald Hauge’un, bu açıklamalara tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.
Açıklamada, Norveç Parlamento Başkanı'nın muhalif bir medya organı ile yaptığı röportajda “ayaklanmalara destek vermesi” ve “İran’ın iç işlerine müdahalesinin” şiddetle kınanarak reddedildiği belirtildi.
Ayrıca Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge’un da yapılan açıklamayı Oslo'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.
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