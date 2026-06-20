İran: Müzakere ekibimiz İsviçre'ye doğru yola çıkıyor

Sözcü Bekayi, ABD'nin, İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarını tamamen durdurmaya zorlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

İran'ın kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini hatırlatan Bekayi, İsviçre'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ABD'nin taahhütlerini ne şekilde ve nasıl bir plan dahilinde yerine getireceğini net bir şekilde açıklamalarını talep edeceklerini aktardı.

"Gecikmeler riskleri artırıyor"

Anlaşmanın geleceğine ilişkin uyarılarda bulunan Dışişleri Sözcüsü, karşı tarafın taahhütlerinin belirli kısımlarını yerine getirmekten kaçınması durumunda genel gidişatın ve diplomatik durumun "zora gireceğini" vurguladı.

Sürecin tıkanmaması adına karşı tarafın gereken önlemleri en kısa süre içinde almak zorunda olduğunu belirten Bekayi, gecikmelerin riskleri artırdığı mesajını verdi.

Müzakere ekibi İsviçre'ye gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, diplomatik temaslarda bulunmak üzere görevlendirilen İran müzakere heyetinin birkaç dakika içinde İsviçre’ye doğru yola çıkacağını bildirdi.

ABD’nin taahhütlerini yerine getirme planlarının masaya yatırılacağı kritik İsviçre zirvesi, bölgedeki ateşkes sürecinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.