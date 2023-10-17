İran lideri Hamaney, İsrail saldırıları durmazsa direniş güçlerinin harekete geçeceğini söyledi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu `direniş güçleri` olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.