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Dünya
AA 17.10.2023 14:31

İran lideri Hamaney, İsrail saldırıları durmazsa direniş güçlerinin harekete geçeceğini söyledi

Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu `direniş güçleri` olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.

İran lideri Hamaney, İsrail saldırıları durmazsa direniş güçlerinin harekete geçeceğini söyledi
[Fotograf: AA]

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu `direniş güçleri` olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.

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