İran: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık provokatif, ölçüsüz ve kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle İslam ümmetinin mübarek günlerinde milyonlarca Müslümanın hac için bir araya geldiği bir dönemde semavi mukaddesata yapılan hakaretlerin tekrarlanması provokatif, ölçüsüz ve kabul edilemez bir eylemdir." ifadelerine yer verildi.

Kutsal kitaplara hakaret ve saygısızlığın şiddet ve nefretin yayılmasına yol açtığına dikkati çekilen açıklamada, bu tür eylemlerin insan haklarına ilişkin değerlere aykırı olduğu vurgulandı.

Bu konuda sorumluluğun İsveç hükümetinde olduğu ve kutsal değerlere yönelik hakaretlerin tekrarının engellenmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "İran hükümeti ve halkı, Müslümanlar ve dünyada özgür düşünceye sahip olanlarla birlikte böyle bir hakarete müsamaha göstermez ve şiddetle kınar." ifadesi kullanıldı.