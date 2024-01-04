Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2024 12:57

İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattıklarını açıkladı.

İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık
[Fotograf: AA]

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan Kirman'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar dileyen Abdullahiyan, "Dışişleri Bakanlığı, (saldırılarla ilgili) Birleşmiş Milletler aracılığıyla hukuki ve uluslararası acil eylemlerini başlattı." ifadelerini kullandı.

"İran, saldırıya ateş ve öfkeyle karşılık verecek"

Öte yandan İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan da konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran, bu terörist saldırıyı düzenleyenlere, faillere ve bu terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese ateş ve öfkeyle karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyine saldırıyı kınama çağrısı yaptı.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Kalacak yer yok: Filistinli aile bir evin enkazında yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
İsrail Gazze'de 51 kadını alıkoydu
14:44
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
14:43
3 gün sürecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak
14:41
Yetenek Kapısı Platformu'na 1,8 milyon kişi kayıtlı
14:36
2024'te de sıcaklık rekorları El Nino etkisiyle devam edecek
14:28
TBMM'ye 9 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı
FOTO FOKUS
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ