İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.

Görüşmede, İran-Japonya ilişkilerini "iyi ve dostane" olarak nitelendiren Reisi, başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Japonya'da dondurulmuş halde tutulan İran'ın mal varlığının serbest bırakılmasını isteyen Reisi, "İran'ın Japonya bankalarındaki mal varlıklarının serbest bırakılmaması anlaşılabilir değildir" dedi.

“Bölgede istikrar istiyoruz”

Öte yandan, Taliban'ın hakimiyetine aldığı Afganistan'daki son gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Reisi, Japonya ve bölgedeki diğer ülkelerin Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Ülkesinin de bölgede istikrar istediğini vurgulayan Reisi, "İran, Afganistan'da barış ve istikrarı her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor ancak Afganistan'daki kararların Afganistanlıların kendileri tarafından verilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Japonya nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını istiyor

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise 5 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Reisi'yi kutlayarak, "Uzun süredir iyi ve dostane ilişkilere sahip İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin yeni hükümet döneminde daha da gelişeceğinden şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın her zaman uluslararası sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana ve bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgulayan Motegi, ABD'nin 2018'de çekilmesinden sonra İran'ın askıya aldığı nükleer anlaşmanın canlandırılmasının bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.