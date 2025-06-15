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Dünya
AA 15.06.2025 19:35

İran: İsrail saldırılarında 128 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran: İsrail saldırılarında 128 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında can kayıpları ve yaralılara dair ilk kez açıklama yayımladı.

Buna göre, ülke genelindeki saldırılarda 128 kişi yaşamını yitirdi.

En az 900 kişi de yaralandı.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, daha önce toplam sivil kaybı 78 olarak açıklanmıştı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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