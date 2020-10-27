İran Dışişleri Bakanlığı, Fransız makamların Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin yayımlanmasını ısrarla savunmalarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fransız makamların dünyadaki ve Avrupa'daki milyonlarca Müslüman'ın duygularını yaralayan adımlarının "kabul edilemez" olduğu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'a iletildi.