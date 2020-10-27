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İran, Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
[Fotoğraf: AA]
İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarını, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Fransız makamların Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin yayımlanmasını ısrarla savunmalarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fransız makamların dünyadaki ve Avrupa'daki milyonlarca Müslüman'ın duygularını yaralayan adımlarının "kabul edilemez" olduğu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'a iletildi.
Etiketler: İranSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:02
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