Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Katar'a tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Doha'yı tebrik ederken, Arap ülkelerine ise "İran ne düşman ne de tehdittir" dedi.
Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Baskı ve zorbalığa karşı gösterdiği cesurca direnişteki başarısı dolayısıyla Katar'a tebrikler. Diğer Arap komşularımıza: İran ne düşman ne de tehdittir. Özellikle de pervasız patronunuz (ABD Başkanı Donald Trump) giderken günah keçisi aramaya son verin" ifadelerini kullandı.
İran'ın bölgesel iş birliği için sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Zarif, "Güçlü bir bölge için önerimizi kabul etme zamanı" çağrısında bulundu.
Etiketler: İran Katar Suudi Arabistan
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