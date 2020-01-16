Zarif, E3 olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı tehdit ettiğine dair haberlere atıfta bulundu.

Avrupa'nın Trump'ın tehditlerini yatıştırmaya çalıştığını ifade eden Zarif, "E3, Trump'ın tarifelerinden kaçınmak için nükleer anlaşmadan geriye kalanları da sattı. Böyle işlemez arkadaşlar. Siz sadece onun iştahını açıyorsunuz. Lisedeki zorba arkadaşınızı hatırladınız mı? Bütünlüğünüzü satmak istiyorsanız devam edin ancak yüksek ahlak ve hukuk zemininden söz etmeyin. Ona sahip değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Washington Post gazetesi Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'a yönelik BM yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce tehdit ettiğini yazmıştı.

Kaynak: AA