ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Zarif, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu anlattı.

Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu sözlere yer verdi:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."