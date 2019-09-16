Reuters'ın İran medyasına dayandırdığı habere göre İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre kaçak akaryakıtı taşıdığı iddiasıyla bir gemiyi alıkoydu.

Teknenin BAE'ye doğru yol alırken Basra Körfezi'nde alıkonulduğu, içindeki 11 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Reuters