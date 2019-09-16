Dünya
İran Devrim Muhafızları Körfez'de bir gemiye el koydu16 Eylül 2019 Pazartesi 14:46 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
İran Devrim Muhafızları'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre kaçak akaryakıtı taşıdığı iddiasıyla bir gemiyi alıkoyduğu açıklandı.
Reuters'ın İran medyasına dayandırdığı habere göre İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre kaçak akaryakıtı taşıdığı iddiasıyla bir gemiyi alıkoydu.
Teknenin BAE'ye doğru yol alırken Basra Körfezi'nde alıkonulduğu, içindeki 11 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: Reuters
Etiketler: körfez iran devrim muhafrızları