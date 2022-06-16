İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki etkileşimin İran-Ermenistan ilişkilerinin ilerletilmesinde etkili ve yapıcı bir rol oynadığını belirten Reisi, etkileşim düzeyinin artırılmasına yönelik pratik adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Reisi, İran ile Ermenistan'ın ulaşım, enerji, sanayi, teknik ve mühendislik ihracatı ile tarım hizmetleri alanlarında iş birliğini genişletmek için iyi bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

"Bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

İran'ın izlediği dış politikanın "bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini desteklemek" şeklinde olduğunu söyleyen Reisi, Tahran'ın barış ve huzuru sağlayan her türlü plan ve diyaloğu desteklediğini kaydetti.

Bölgesel sorunları çözmenin tek yolunun bölge ülkeleri arasındaki diyalog olduğunu vurguladı.

"Yabancıların varlığı ve müdahalesinin sorunları çözmeyeceği gibi daha da artıracağına inanıyoruz."