İran Cumhurbaşkanı Reisi'den "savaş başlatmayacağız ancak zorbalığa güçlü yanıt veririz" açıklaması

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini ziyareti sırasında halka hitap etti.

ABD ile son günlerde artan gerilime değinen Reisi, "Savaş başlatmayacağız ama zalim bir ülke veya güç herhangi bir zorbalık yapmak isterse İran onlara güçlü bir cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Başkan Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.