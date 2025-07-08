Açık 34.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2025 14:44

İran, ABD'nin nükleer müzakerelere yeniden başlama teklifini inceliyor

İran'ın, ABD'nin nükleer müzakerelere yeniden başlama teklifini incelediği bildirildi.

İran, ABD'nin nükleer müzakerelere yeniden başlama teklifini inceliyor

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı diplomatik kaynak, "Amerikalılar, İran'ın nükleer kapasitesini durdurmayı başaramadıktan sonra müzakerelerin devam etmesini talep ediyor." dedi.

ABD'nin farklı ülkelerden aracılarla İran ile müzakerelere yeniden başlamak istediğini Tahran'a ilettiğini aktaran İranlı kaynak, "Dışişleri Bakanlığı, Amerikalıların iddiasının gerekliliğini ve doğruluğunu inceliyor. Yaptırımların kaldırılması (uranyum) zenginleştirme tavanı ve dayatılan savaş için tazminatı konusunda yeni bir müzakere turunun nasıl yapılacağını inceliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı. 

ETİKETLER
İran ABD İran Nükleer Kriz
Sıradaki Haber
Çinli araştırmacılar insan gözünden hızlı biyonik sensör geliştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Bakan Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyette önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi
16:12
Çin, ABD'den "Tibet ile ilgili konulara karışmamasını" istedi
16:11
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden 'sosyaldi' savunması
15:56
Bebeklerin karıştığı 17 yıl sonra kan grubu uyuşmazlığıyla ortaya çıktı
15:55
AB ülkelerinden Bulgaristan'ın Euro'ya geçişine "yeşil ışık"
15:54
DENEYAP teknoloji atölyelerinden proje şenliği
Filistinliler, İsrail’in işgal altındaki Salime Tepesi’ni gasp etmesinden endişeli
Filistinliler, İsrail’in işgal altındaki Salime Tepesi’ni gasp etmesinden endişeli
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ