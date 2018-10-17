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Irak’ta yeni kabine haftaya açıklanacak

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin yeni kabineyi haftaya açıklayacağı duyuruldu.

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Irakta yeni kabine haftaya açıklanacak

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi’nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi’nin, yeni kabinede yer alacak isimleri ve hükümet programını haftaya açıklayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Abdulmehdi, kabinenin açıklanacağı günü tam olarak belirlemek için Meclis Başkanlığı ve meclisteki grup başkanlarıyla görüşmelerini sürdürüyor." denildi.

Yeni hükümet için siyasi gruplarla görüşmelerine devam eden Abdulmehdi'nin, yeni kabineyi meclise sunacağı günü de haftaya açıklayacağı aktarıldı.  

Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Irak Meclisi 2 Ekim'de Berhem Salih'i Cumhurbaşkanı olarak seçmişti.

Salih, aynı gün içerisinde bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'ye hükümeti kurma görevin vermişti.

Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin desteğini aldığı ifade edilen Abdulmehdi'ye, ABD ve İran'ın karşı çıkmadığı biliniyor.

Adil Abdulmehdi, daha önce Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Petrol Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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