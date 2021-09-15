Irak'ta terör örgütü PKK bir kez daha Peşmerge'yi hedef aldı.

Duhok kentinin Dinarte kasabasında terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Peşmerge hayatını kaybetti. 1'i ağır 4 Peşmerge yaralandı.

Saldırı sonrası Peşmergeye ait araç kullanılamaz hale geldi.