Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta terör saldırısı: 2 Peşmerge öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge hayatını kaybetti.
Irak'ta terör örgütü PKK bir kez daha Peşmerge'yi hedef aldı.
Duhok kentinin Dinarte kasabasında terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Peşmerge hayatını kaybetti. 1'i ağır 4 Peşmerge yaralandı.
Saldırı sonrası Peşmergeye ait araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Irak Terör Saldırısı PKK/YPG
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