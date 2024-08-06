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Dünya
AA 06.08.2024 06:00

Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili sözde 3 parti yasaklandı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.

Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili sözde 3 parti yasaklandı
[Fotograf: AA]

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karar yerel basına basına sızdı.

Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

Irak'ta PKK için yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak

Terör örgütü PKK'ya Irak hükümetinden bir darbe daha gelmişti Artık resmi yazışmalarda, PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak.

Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurmuştu.

Yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer almıştı.

Devlet kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK'nın, 'Yasaklı Örgüt' olarak tanımlanması istenmişti..

Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararını olumlu karşılamıştı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu adımın terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını vurgulamıltı..

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Terör Örgütü PKK/YPG Irak
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