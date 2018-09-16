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Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

Irak'ın Kerkük ve Diyala illerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Irakta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

Irak'ta iki ayrı ilde terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 

Saldırılardan biri Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı El-Abbasi beldesinde meydana geldi. 

DEAŞ mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis ile 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Saldırganların emniyet güçleri bölgeye ulaşmadan olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan DEAŞ militanlarınca Diyala'nın kuzeydoğusunda Ez-Zur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Haşdi Şabi güçlerinden bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler, Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor. 

Kaynak: AA

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