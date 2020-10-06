Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 67 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 172 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 531'e, vaka sayısı da 387 bin 121'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 213 artarak 316 bin 371'e ulaştı.