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Irak'ta son 24 saatte 67 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 9 bin 531'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 67 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 172 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 531'e, vaka sayısı da 387 bin 121'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 213 artarak 316 bin 371'e ulaştı.
Etiketler: ırak vaka sayısı ırak covid-19 ırak salgın ırak koronavirüsSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 17:34
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