Talabani, Facebook sayfasında yayımladığı görüntülü mesajında, "Kendi ağzımdan duyurmak istiyorum. Ben de bu salgına yakalandım. Ancak sağlık durumumun çok iyi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

KYB Eş Başkanı Talabani, bu süreçte COVID-19 hastalarının nasıl bir acı çektiğini daha iyi hissedebildiğini kaydetti.