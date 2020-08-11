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Irak'ta KYB Eş Başkanı Kovid-19'a yakalandı
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi Talabani, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını açıkladı.
Talabani, Facebook sayfasında yayımladığı görüntülü mesajında, "Kendi ağzımdan duyurmak istiyorum. Ben de bu salgına yakalandım. Ancak sağlık durumumun çok iyi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
KYB Eş Başkanı Talabani, bu süreçte COVID-19 hastalarının nasıl bir acı çektiğini daha iyi hissedebildiğini kaydetti.
Etiketler: kyb eş başkanı koronavirüs IrakSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 13:37
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