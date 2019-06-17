Irak'ta Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akımın siyasi ofisinin gerçekleştirdiği istisnai toplantısında, ülkede sunulan hizmetler ve Irak sokağının genel endişelerinin ele alındığı belirtildi.

Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu.

"Akım ulusal düzeyde üzerine düşen rolü yerine getirecek"

Akımın siyasi muhalefet tercihini benimsediği aktarılan açıklamada, Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.

Ulusal Hikmet Akımı, 329 sandalyenin olduğu Irak parlamentosunda 19 milletvekiline sahip.

Mukteda es-Sadr'dan elektrik kesintilerine tepki

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ise, Adil el-Mehdi hükümetinin ülkedeki elektrik krizini çözmeye gücünün olmadığını söyledi.

Sadr, yazılı açıklamasında "Elektrik enerjisi konusunun düzeltilmesine hükümetin gücünün yetmeyeceğinden emin oldum" ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan enerji sıkıntısına dikkat çekmek isteyen Sadr, halkın çektiği sıkıntıları hissetmeleri için hükümetteki tüm yetkililerin elektriğinin kesilmesi ve kesilen enerjinin hastane ve okullara verilmesini teklif etti.

Sadr, Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'in ülkedeki elektrik enerjisinde iyileşmenin ekim ayında gerçekleşeceğine dair açıklamalarını ise "Irak halkıyla alay etmek" olarak değerlendirdi.

Elektrik kesintilerine tepkiler büyüyor

Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Irak'ın özellikle güneyinde yaşanan elektrik kesintilerinin halk üzerinde oldukça olumsuz etki yarattığı ve bu yönde tepkilerin gittikçe büyüdüğü gözleniyor.

Hükümet tarafından 2013'te yayımlanan rapora göre, Irak son 12 yıl içinde elektrik enerjisine 40 milyar dolar harcama yaptı. Ancak birçok vilayette, günlük 12 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: AA