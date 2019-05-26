Bağdat'taki ceza mahkemesince görülen davada DEAŞ üyeliğinden suçlu bulunan Fransız uyruklu 3 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Irak yargı kaynaklardan alınan bilgiye göre, idama mahkum edilen kişiler, birkaç ay önce yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a teslim edildi.

Kaynaklar, idama mahkum edilenlerin Fransa vatandaşı Leonard Lopez, Kevin Gonot ile Salim Machou olduğunu belirtti.

Kararın temyizi için 30 günlük süre bulunuyor. Fransız mahkumlar, Irak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanıyor.

Kaynak: AA