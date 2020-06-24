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Irak'ta COVID-19'dan ölenlerin sayısı bin 330'a yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 artarak bin 330'a çıktı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde ülke genelinde 79 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, son verilerle COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının bin 330'a, vaka sayısının 36 bin 702’ye çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşen sayısının 16 bin 814 olduğunu aktardı.
Etiketler: koronavirüs IrakSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 20:37
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