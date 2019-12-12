Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Geçen pazartesi, Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerikan askerlerinin de konuşlandığı askeri bir noktaya düzenlenen roket saldırısında 6 Irak emniyet mensubu yaralanmıştı.

Kaynak: AA