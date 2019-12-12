Dünya
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü12 Aralık 2019 Perşembe 02:48 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 02:53
Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki roket düştü.
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Geçen pazartesi, Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerikan askerlerinin de konuşlandığı askeri bir noktaya düzenlenen roket saldırısında 6 Irak emniyet mensubu yaralanmıştı.
Kaynak: AA