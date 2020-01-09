Dünya
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınına füze düştü09 Ocak 2020 Perşembe 21:46 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 22:26
Reuters, Irak'ta Salahaddin'e bağlı Duceyl ilçesinde Amerikan askerlerinin bulunduğu üs yakınlarına füze düştüğünü duyurdu. Saldırıda can kaybı olmadığı açıklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Katyuşa türü füze, Beled askeri üssünün 15 kilometre uzağına isabet etti.
Beled, Amerikan askerleri ve F16'ların bulunduğu stratejik öneme sahip bir üs.
Füze saldırısında can kaybı yaşanmadı.
Saldırının kim tarafından yapıldığı açıklanmadı.
Kaynak: TRT Haber
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