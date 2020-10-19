Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta 63 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 10 bin 317'ye yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 44 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 317'ye, vaka sayısı da 430 bin 678'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 363 bin 532'ye ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:47
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