Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 44 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 317'ye, vaka sayısı da 430 bin 678'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 363 bin 532'ye ulaştı.